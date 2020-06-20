TFF 1'inci Lig'de 93 günlük aranın ardından yarın Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor, corona virüs şokuyla sarsıldı. Daha önce antrenman döneminde takıma yapılan iki testin sonuçlarının da negatif çıktığı yeşil-siyahlılarda, dün yaptırılan testlerde 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyette yer alan bir yardımcısı, 3 futbolcu ve 7 kulüp personelinin testinin pozitif olduğu öğrenildi. Büyük şok yaşayan Akhisar, Futbol Federasyonu'yla temasa geçerek yeniden test yaptırdı.

Maçın ertelenme ihtimali var

Test sonuçları yine pozitif çıkarsa TFF'nin, Bornova Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanması gereken maçı erteleme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Akhisar'da tüm takımın evlerinde 14 gün karantinaya alınma ihtimali de var.

Resmi açıklama

Konuyla ilgili Akhisarspor kulübü resmi açıklamada bulundu. Açıklamada, "Dün tesislerimizde yapılan Covid-19 virüs test sonuçlarına göre Teknik ekibimizden 2 kişi Futbolcularımızdan 3 kişi ve personelimizden 7 kişinin testi pozitif çıkmıştır.Testi pozitif çıkanlar karantinaya alınnış olup tedavilerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.









Başkan son durumu açıkladı

Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut yayıncı kurulu beIN Sports'a telefonla bağlandı ve konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

İşte Karabulut'un açıklamaları:

"Dün, PCR testimiz vardı. Toplam 12 kişide testlerimiz pozitif çıktı. Bugün tekrar PCR ve antikor testi de olduk. Yeni sonuçlar önüme geldi. 12 kişi hariç diğer herkesin sonuçları negatif. 12 kişide pozitif vaka var, hepsi de hastanede. Ama sağlıklarına bakıldığında hiçbir sorun yok. Ateş, öksürük gibi şeyler yok. 12 vakada da semptomlar görülmedi."

'Biz oynamak istiyoruz'

"Federasyon'la görüşmemiz oldu ama biz zaten iptal yönünde değildik. Oyuncular, 3 aydır hazır. Pozitif vakalar, oyuncuların psikolojisini biraz bozdu tabii. Biz, oynama taraftarıyız."





İlgili Haberler Mykola Morozyuk'tan Fenerbahçe açıklaması





Testi pozitif çıkan futbolcular...

Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut, corona virüs testi pozitif çıkan futbolcuların Burhan Eşer, Ergin Keleş ve Vrsajevic olduğunu açıkladı.