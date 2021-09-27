Son dakika | Ajax - Beşiktaş maçının İddaa oranları belli oldu

Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ajax - Beşiktaş maçının İddaa oranları da belli oldu.

Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın sakatlık problemleri, kadroda ciddi eksiklik yaratırken bu İddaa oranlarına da yansımış durumda. İlk hafta Sporting deplasmanında 5-1 kazanan Ajax, Beşiktaş maçında da İddaa oranları bakımından favori konumda yer alıyor.

İşte Ajax - Beşiktaş maçının İddaa oranları:

Ajax galibiyeti: 1.11

Beraberlik: 6.00

Beşiktaş galibiyeti: 13.00



