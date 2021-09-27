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Son dakika | Ajax - Beşiktaş maçının İddaa oranları belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçlar kapsamında oynanacak Ajax - Beşiktaş maçının İddaa oranları belli oldu.

27 Eylül 2021, Pazartesi 15:13 Son Güncelleme:
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Son dakika | Ajax - Beşiktaş maçının İddaa oranları belli oldu

Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ajax - Beşiktaş maçının İddaa oranları da belli oldu. 

Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın sakatlık problemleri, kadroda ciddi eksiklik yaratırken bu İddaa oranlarına da yansımış durumda. İlk hafta Sporting deplasmanında 5-1 kazanan Ajax, Beşiktaş maçında da İddaa oranları bakımından favori konumda yer alıyor. 

İşte Ajax - Beşiktaş maçının İddaa oranları:

Ajax galibiyeti: 1.11

Beraberlik: 6.00

Beşiktaş galibiyeti: 13.00


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