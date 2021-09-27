SON DAKİKA! Ajax - Beşiktaş maçı için UEFA'dan VAR'a skandal atama!
UEFA, Salı günü oynanacak Ajax-Beşiktaş maçı için VAR'a skandal bir atama yaptı. Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında Sarı-Lacivertlilerin penaltısını tekrarlatmayan Massimiliano Irrati yine aynı görevde olacak.
Beşiktaş 'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'la Johan Cruyff Arena'da oynayacağı karşılaşmayı Fransa'dan Benoit Bastien yönetecek. Yarın saat 19.45'te başlayacak mücadelede Bastien'in yardımcılıklarını Hickham Zakrani ve Auleien Berthomieu yapacak.
UEFA, VAR'a ise skandal bir atama yaptı. Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilerin penaltısını tekrarlatmayan Massimiliano Irrati yine aynı görevde olacak. (Sabah)