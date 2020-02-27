Son dakika haberi: Beşiktaş - Trabzonspor maçındaki saha olayları nedeniyle iki kulübe para cezası verilirken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.