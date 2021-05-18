Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadyumu’nda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibin 2 - 0 yenerek kupanın sahibi oldu. Organizasyonda toplamda 10’uncu kez mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri Josef ve Rosier kaydetti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kazanılan Ziraat Kupası sonrası çok önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, Sergen Yalçın'ın geleceğine dair olarak, "Sergen hocanın geleceği hakkında her şey ortada, ekleyecek bir şey yok. Beşiktaş taraftarı rahat olsun." ifadelerini kullandı.









Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bizim konuşmamıza gerek yok. Bu kupaların gerçek sahipleri oyuncularımız, hocalarımız. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok emek verdiler. Artık biz değil, onlar konuşacak. Gereğini yaptılar. Biz de hak ettik, emek verdik. Ancak kupanın gerçek sahibi, takım, hocalarımız ve çalışanlarımız. Sakatlarımız da dahil. Hepsine camiamız adına teşekkür ederim."

"İki kupanın da aynı yerde alınması güzel oldu, uçak dolu gidecek."

"Sergen hocanın geleceği hakkında her şey ortada, ekleyecek bir şey yok. Beşiktaş taraftarı rahat olsun."







