Son dakika! Ahmet Nur Çebi Beşiktaş başkanlığına aday oldu

Beşiktaş'ın eski yöneticilerden ve Fikret Orman'ın bir dönem yönetiminde olan Ahmet Nur Çebi, başkanlığa aday oldu ve seçime girme kararı aldı.

Ahmet Nur Çebi, dün sürpriz bir şekilde aday olmama kararı almıştı. Çebi’nin, yakın dostlarına, “Şu anda yarışma değil, kulübe destek verme zamanı” dediği ifade edilmişti.

Çebi'nin yönetiminde; Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ, Adnan Dalgakıran, Mesut Urgancılar gibi Fikret Orman'ın ilk döneminde yer alan yöneticiler de yer alıyor.

"Şimdi olmazsa ne zaman?"

Çebi'nin yakın çevresi dün gece, "Şimdi olmazsa ne zaman aday olacaksınız? Bu tarihi bir görev. Elimizi taşın altına sokalım" diyerek Çebi'yi başkanlık için ikna ettiği öğrenildi.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin adaylık belgesi: