Süper Lig 'in 14. haftasında evinde Giresunspor'a 4-0 kaybeden Beşiktaş , üst üste 4. mağlubiyetini aldı ve liderin 13 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 90 dakikanın ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi Hüseyin Göçek ve VAR hakemi Zorbay Küçük'ü sert bir dille eleştiren Çebi, camianın kendilerini güvenmelerini istedi, şampiyonun ise Beşiktaş olacağına inandığını dile getirdi.









Sergen Yalçın'ın istifa sinyali vermesiyle ilgili de konuşan tecrübeli futbol adamı, "Eğer haklı gerekçeleri varsa söyleyecek bir şeyimiz yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek bir anlayış görebilirsem ben onunla yola devam etmeyi tercih ederim." ifadelerini kullandı.









Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

'Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır'

''Hoş olmayan bir gece geçiriyoruz. Aldığımız sonuç bizi ve camiayı son derece üzmüştür. Geçen sene bu kadroyla, bu teknik ekiple, bu yönetimle nereden nereye geldiğimiz biliniyor. Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır. Herkese garip gelebilir. Biz nereden düştüysek, oradan kalkarız.''

'MHK Başkanı'nın değişmesi yetmemiş'

''Hakemlerle ilgili bitmek bilmeyen bir çile var ortada. Gerekli yerlerde, gerekli şekillerde tepkimizi yerine getirdik. MHK başkanının değiştiğini biliyoruz. Sonuçta gördüm ki, MHK Başkanı'nın değişmesi yetmemiş!''









'Örgütlü bir iş yapıyorsanız, bunu da ortaya koyacağız'

''Atamaları yapanlar aynı kafada. TFF'ye buradan sesleniyorum, MHK'ye de. Bize söz verdiniz, düzelteceğiz dediniz ama düzeltemediniz! Ya beceremediniz ya niyetiniz kötü. Gerekeni yapın, yapamıyorsanız size vermiş olduğumuz hoş görü bu gece bitmiştir. Eğer çeteyseniz, çete olduğunuzu ortaya koyacağız. Örgütlü bir iş yapıyorsanız, bunu da ortaya koyacağız. Ya da bunu düzelteceksiniz. Gerekeni yapmıyorsanız size vermiş olduğumuz hoşgörü bu gece bitmiştir.''