Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ağaoğlu, Talisca ve Elneny ile ilgili önemli açıklamalara imza attı.

"ELNENY HİÇBİR ZAMAN GÜNDEMİMİZE GELMEDİ"

Trabzonspor, bütçesinin yarısını bir oyuncuya harcayamaz. Elneny hiçbir zaman gündemimize gelmedi. Gelseydi de zaman kaybı olurdu. Kombine ve maç gelirlerimiz sıfır. Bu sene içinde bulunduğumuz durum ürün satışlarına da olumsuz yansıdı. Satışlarda yüzde 40 düşüş yaşandı. Bu aralar çok fazla oyuncu yazılıp çiziliyor. Böyle olunca ilgilenmediğimiz oyuncuların menajerleri bile bizi arayarak, "Başkanım oyuncu ile ilgileniyormuşsunuz, menajerlik yetkisi benim elimde" diyor.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR FİNANSAL YAPIYA GELDİK"

Ciddi bir şekilde tahrip olmuş finansal yapıdan sürdürülebilir bir yapıya geldik. Üç büyüklerin 50 milyonluk kadrosuyla verdiği şampiyonluk mücadelesini biz 15 milyon lirayla vermeye çalışıyoruz.

"TALISCA'YI ALSAYDIK KULÜP BATMIŞTI"

Talisca günlerce yazıldı ama Talisca'yı alsaydık kulüp batmıştı. Bu kulübün en büyük sıkıntısı maalesef hesap yapılmadan ve harcama yapana hesap sorulmadan ortaya çıkan mali tablodur. Arabanızın deposundaki 4 senede kullanmanız gereken yakıtı bir senede kullanırsanız gelecek dört yıl yerinizde sayarsınız.

"ALİ KOÇ İLE TARTIŞMAMIZ OLDU"

Ali Koç ile yeniden yapılandırma konusunda bir tartışmamız oldu. Yeniden yapılandırma ihlal edildiği zaman kulüp başkanı sorumludur. Bizden önceki iki dönem borçları biz devraldık ve iki başkanı da muaf tuttuk. Ali Koç bunu neden imzaladın diyor. Biz de bunun ödenebilir borç olduğunu söyledik. Mali tablolarla ilgili verdiğimiz sözün büyük bölümünü tuttuk.

"TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYLARINDAN"

Trabzonspor şampiyonluğun en büyük ve en önemli adaylarından biri olarak sezona başlamıştır. Transferde kalan sürede bir iki bölgeye daha takviyeler yapılacak.