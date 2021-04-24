Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Haftalar sonra gelen galibiyetin neşelerini yerine getirdiğini kaydeden Ağaoğlu, “Sıkıntı vardı. Bizim enteresan alışkanlıklarımız var. Yönetime ilk geldiğimizde 26-27 direkten dönen top vardı. Geçen sene son dakikalarda kaybettiğimiz puanlar, bu sene de beraberlikler. Onu bugün kırdık. Hayırlı olsun” dedi.

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'Ne tür bir tasarruf olur onu süreç gösterecek'

Başkan Ağaoğlu, Abdulkadir Parmak’ın kadro dışı bırakılmasıyla ilgili olarak, “Hocanın raporu ve talebi doğrultusunda bir ceza söz konusu. Galatasaray maçından sonraki davranışlarından dolayı verilen bir ceza. Bundan sonrası için ne tür bir tasarruf olur onu süreç gösterecek” diye konuştu.

'Anlaşma noktasına geldiğimiz 2-3 oyuncu var'

Transfer çalışmalarına da değinen Trabzonspor Başkanı, ''Anlaşma noktasına geldiğimiz 2-3 ve temaslarımızın da devam ettiği 2-3 oyuncu var. Hazırlık kampı başlarken tam kadro olarak kampa gitmeyi hedefliyoruz. Mevcut kadrodaki oyuncularımıza da teklifler var. Önce alacaklarımızı alalım sonra satacaklarımıza bakarız gibi bir düşüncemiz var. Stratejimiz bu yönde. Gidecek olan oyuncular tabii ki olacaktır. Önümüzdeki transferleri hazırlık kampının başına kadar bitirmemizdeki amaç, gidenin yerine alacağınız oyuncuda daha iyi hareket alanına sahip oluyorsunuz. Bu nedenle transfer çalışmalarını erken tamamlayıp daha sonra teklifleri değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.



