Ahmed Musa'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna flaş yanıt! Ara transfer dönemi için çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için flaş açıklama... Son olarak Suudi ekibi Al Nassr'da forma giyen ve buradan ayrılmasının ardından Avrupa'da kariyerine devam edeceğini açıklayan Ahmed Musa, kendisine yöneltilen transfer sorularını cevapladı.

BBC'nin haberine göre Ahmed Musa'nın bir sonraki durağı büyük ihtimalle Sheffield United olacak ancak Nijeryalı yıldız, kendisine gelen diğer teklifleri de değerlendirdiğini itiraf etti.

Musa'nın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Kendime olan saygımda dolayı kariyerime Avrupa'da, en üst seviyede devam etmek istiyordum. Bu sebeple Al Nassr'dan ayrıldım.

Bazı nedenlerden dolayı Leicester'da işler yolunda gitmedi ancak geçmişe çok fazla takılmıyorum. Premier Lig'de oynamak için bir fırsat çıkarsa, daha iyi bir hikaye yazmak için bunu değerlendiririm.

TÜRKİYE: FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ SORUSUNA YANIT

Farklı kulüplerden ciddi ilgiler olduğu doğru ancak bununla menajerim Tony Harris ilgileniyor. O, ne istediğimi biliyor. Profesyonel futbol kariyerimin bu aşamasında en iyi seçeneği tercih etmem gerektiğini biliyor. Kendimi bir sonraki meydan okuma için hep hazır tuttum. İhtiyacım olan tek şey rekabetçi bir takım. Ülkemi temsil ediyorum ve bu sebeple en üst seviyede oynamak istiyorum."(Sabah)







