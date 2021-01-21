Transfer döneminde adı Beşiktaş , Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımlarla anılan Schalke 04'ün 20 yaşındaki Ahmed Kutucu'nun yeni durağı Hollanda oldu. Oyuncunun menajeri Ersin Akan, "Hollanda ve Belçika takımlarından da bir çok takım ilgileniyor. Bu iki lig futbolcuların gelişimi açısından çok değerli. Ahmed Kutucu ve kulübü de buna inanıyor ve kararını bu yönde verdi. Büyük ihtimalle kariyerini kiralık olarak bu iki ligden birinde sürdürecek" açıklamasını yapmıştı.

Eredivisie ekiplerinden Heracles Almelo, 20 yaşındaki forveti kadrosuna kattığını açıkladı ve milli futbolcuyu sezon sonuna kadar Schalke'den kiraladı.

Ahmed Kutucu, Heracles Almelo'da 25 numaralı formayı giyecek.

Ahmed Kutucu, Bundesliga’da 42 resmi maçta forma giydi. Milli futbolcu, santrfor, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Bu sezon Schalke formasıyla Bundesliga'da 6 maçta toplam 98 dakika süre alabilen Ahmed, gol atma başarısı gösteremedi.