Barcelona'nın Alaves ile oynadığı mücadelede Arjantinli yıldız Kun Agüero, elini göğüs kafesine koydu ve yaşadığı nefes darlığı sorunu nedeniyle oyundan çıktı. Gerekli kontroller sonrası ambulans ile hastaneye sevki gerçekleştirilen Agüero'nun durumu da belli oldu.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre göğsünde hissettiği rahatsızlık sonrası Agüero'ya birtakım kardiyolojik tetkikler yapıldı. Arjantinli yıldızlda aritmi yani kalp ritim bozukluğuna rastlandı.

Daha önce de yaşanmış!

El Pais'in haberine göreyse yaklaşık 10 gün önce de Agüero'nun benzer bir sorun yaşadığı belirtiliyor. Agüero için detaylı tetkikler yapılacağı aktarılmakta.

İlk etapta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Dinamo Kiev maçında forma giyemeyecek Agüero'nun durumunun ne olacağı, devam etme noktasında futbol kariyerinin süreçten nasıl etkileneceği ise tetkikler sonucunda belli olacak.