Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan ve Siyah Beyazlı kulüpten ayrılabileceği konuşulan Adriano ile ilgili olarak ülkesinden gündem yaratan bir iddia geldi.

Brezilya'da yayım yapan Gazeta Esportiva'dan Lucas Musetti Perazolli'nin paylaştığı habere göre 34 yaşındaki sol bek, Siyah Beyazlı kulüpten sözleşmesinin feshini talep etti.

Perazolli, yıldız ismin kulübe bir fesih anlaşması yolladığını ancak Siyah Beyazlılar'ın bunu henüz onaylamadığını yazdı.

Öte yandan kontratı sezon sonunda bitecek olan oyuncunun Santos, Gremio ve Japonya'dan teklifler aldığı ve 3 yıllık sözleşme istediği kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler