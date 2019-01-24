SON DAKİKA | Adriano, Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetmek istiyor!
Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Adriano ile ilgili ülkesi Brezilya'dan bomba bir iddia geldi. 34 yaşındaki sol bekin Siyah Beyazlı kulüpten sözleşmesinin feshini talep ettiği öne sürüldü.
Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan ve Siyah Beyazlı kulüpten ayrılabileceği konuşulan Adriano ile ilgili olarak ülkesinden gündem yaratan bir iddia geldi.
Brezilya'da yayım yapan Gazeta Esportiva'dan Lucas Musetti Perazolli'nin paylaştığı habere göre 34 yaşındaki sol bek, Siyah Beyazlı kulüpten sözleşmesinin feshini talep etti.
Perazolli, yıldız ismin kulübe bir fesih anlaşması yolladığını ancak Siyah Beyazlılar'ın bunu henüz onaylamadığını yazdı.
Öte yandan kontratı sezon sonunda bitecek olan oyuncunun Santos, Gremio ve Japonya'dan teklifler aldığı ve 3 yıllık sözleşme istediği kaydedildi.
https://twitter.com/lucas_musetti/status/1088424879551139840
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler