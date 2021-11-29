Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

'Aytaç Kara'yı istiyoruz'

Teknik direktör Marius Sumudica ile transfer görüşmeleri yaptıklarını söyleyen Başkan Gevrek, "Sumudica ile transfer görüşmelerimiz oldu. Sumudica 5-6 tane transfer yapmamız gerektiğini bana da söyledi. Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı sezon öncesinde de istedik. Aytaç Kara'yı şimdi de istiyoruz. Galatasaray bırakırsa Aytaç'ı kadromuza katmak isteriz." dedi.

'Biz hakemlerle ilgili konuşsak da sesimiz ulaşmıyor'

Kulüpler Birliği'nde 14 kulübün almış olduğu hakemlerle ilgili konuşmama kararı hakkında ise Gevrek, "14 kulüp toplantıda olduğu için 14 kulübün ismi belirtildi. Biz zaten hakemlerle ilgili konuşsak da sesimiz ulaşmıyor. Bu noktada konuşmamamız daha doğru." diye konuştu.