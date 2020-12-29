Son dakika haberi... Galatasaray transfer etmek istediği Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa, Atletico Madrid ile Haziran 2021 yılına kadar olan sözleşmesini kişisel sebeplerden ötürü karşılıklı anlaşarak feshetti. İspanyol kulübü sözleşmenin feshedildiğini resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada "Atletico Madrid ve Diego Costa, 30 Haziran 2021'de sona eren forvet sözleşmesinin feshi için bir anlaşmaya varıldı. Brezilya asıllı İspanyol oyuncu, kulüpten birkaç gün önce kişisel nedenlerden dolayı ayrılmak istediğini belirtti. Diego Costa bugün fesih anlaşmasını imzaladı. Atletico Madrid olarak kendisine takımdaki özverisi için teşekkür ediyor ve profesyonel kariyerinin bir sonraki aşamasında başarılar diliyoruz." dendi.

Diego Costa, Atletico Madrid'e 2006 yılında 17 yaşında geldiğinden beri iki farklı sezonda toplamda 215 resmi maç oynadı, 83 gol kaydetti ve 36 asist yaptı. Atletico Madrid'de kaldığı süre boyunca, bir Lig (2013-14), bir Copa del Rey (2013), bir Avrupa Ligi (2018) ve iki Avrupa Süper Kupası (2010 ve 2018) kazandı.