SON DAKİKA! Adem Ljajic ülkesine dönüyor, sıra diğer futbolcularda...

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ordan bütün dünyaya yayılıp adeta küresel çapta hayatı felç eden corona virüs (covid-19) salgını sonrası, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, radikal bir karar aldı. Vucic, yurtdışında bulunan tüm Sırp vatandaşlarını ülkeye getirme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından gözler, Sırp sporculara çevrildi.

Adem Ljajic, Sırbistan hükümetinin yurt dışındaki vatandaşlarını ülkeye getirmek için hazırladığı özel uçakla birlikte Sırbistan'a gidecek. Ljajic ve ailesinin yanı sıra Türkiye'de yer alan birçok Sırbistan vatandaşının da bu uçakla birlikte Sırbistan'a götürüleceği öğrenildi.

Yabancı futbolcular alarma geçti

Adem Ljajic'in Sırbistan'a dönecek olmasının ardından Beşiktaş'ın diğer yabancı futbolcuları da harekete geçti. Ülkelerine dönmek isteyen yabancı futbolcuların yönetime baskı yapacağı gelen haberler arasında.

Beşiktaş Kulübü, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’tan gelen kötü haberler üzerine tesislerde corona virüs testinden geçirilmişti. Ümraniye’ye gelen ambulansta testlerin yapıldığı bildirilirken, futbolcuların ve teknik heyetin tek tek içeriye alındığı ortaya çıkmıştı. Siyah-beyazlılarda şimdiye kadar hiçbir oyuncu, teknik adam ve yöneticide coronavirüs şüphesi uyandıracak bir belirti olmadığı kaydedildi.

Orhan Yıldırım