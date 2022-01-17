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Son dakika! Adanaspor Jordon Ibe'ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor çok ses getirecek bir transfere imza attı. Turuncu Beyazlı ekip, İngiltere Premier Lig'de Liverpool ve Bournemouth formaları giymiş olan 26 yaşındaki sağ kanat Jordon Ibe'ı kadrosuna kattı.

17 Ocak 2022, Pazartesi 10:30 Son Güncelleme:
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Son dakika! Adanaspor Jordon Ibe'ı kadrosuna kattı

Transfer döneminde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor çok ses getirecek bir transfere imza attı. İngiltere Premier Lig'de Liverpool ve Bournemouth formaları giymiş olan 26 yaşındaki sağ kanat Jordon Ibe'ı kadrosuna kattı.

Kariyerinde 220 maça çıkan Jordon Ibe, 21 gol, 27 asistlik performansa imza attı. 

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Adanaspor transferi açıkladı!

Adanaspor, Jordan Ibe ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. 


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