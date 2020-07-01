TFF 1. Lig'de hem zirve yarışını hem de kümede kalma yarışını ilgilendiren karşılaşmada Boluspor sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Lider Hatayspor deplasmanda ateş hattından uzaklaşmak isteyen Boluspor'a 1-0 kaybetti. Ev sahibi ekibin tek golünü 47'de Mustafa Eskihellaç atarken, bu gol aynı zamanda maçın da sonucunu belirledi.

Ligin bitimine 3 hafta kala puanını 30'a çıkaran Boluspor, 21 puanlı Adanaspor'u küme düşürdü. Bu sonucun ardından Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından TFF 1. Lig'e veda eden ikinci takım oldu.





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