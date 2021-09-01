TFF 1. Lig'den Süper Lig 'e yükselme sürecinde takımın başında yer alan teknik direktörü Samet Aybaba ile Süper Lig'in 3. haftasının sonunda yollarını ayıran Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü resmen belli oldu. Daha önce anlaşmaya varılan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Oyunculuk döneminde Empoli, Genoa, Sampdoria, Roma ve Fulham formaları giyen Vincenzo Montella; teknik direktörlük kariyerinde ise Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla gibi önemli takımlarda görev yapmıştı.

Son olarak 10 Nisan 2019'da ikinci dönemi adına Fiorentina'nın başına geçen Montella, 21 Aralık 2019'da takımdan ayrılmış ve sonrasında herhangi bir kulüpte görev almamıştı.