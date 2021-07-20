SON DAKİKA | Adana Demirspor’dan transferde Umut Meraş atağı!

3 büyük kulübün de son iki sezonda talip olduğu ancak görüşmeleri olumlu sonuçlandıramadığı Umut Meraş için Adana ekibi Le Havre ile masaya oturacak.

Adana Demirspor Kulübü 2.Başkanı Metin Korkmaz, bugün Umut Meraş’ın transferi için Fransa’ya gidecek.

Korkmaz, Le Havre Kulübü ile görüşüp tecrübeli sol bekin bonservisini almaya çalışacak.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba’nın da Bursaspor ’da beraber çalıştığı Umut’un kadroya katılmasını istediği öğrenildi.

Umut Meraş’ı, Adana Demirspor’un yanı sıra Trabzonspor da kadrosuna katmak istiyor.

Kaynak: Hürriyet