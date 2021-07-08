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Son dakika! Adana Demirspor'dan David Luiz'e 2 yıllık transfer teklifi

Son dakika transfer haberi... Balotelli ve Assombalonga'yı transfer ederek transfere bomba gibi giren Adana Demirspor, şimdi de Brezilyalı stoper David Luiz'in peşinde!

08 Temmuz 2021, Perşembe 20:38 Son Güncelleme:
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Son dakika! Adana Demirspor'dan David Luiz'e 2 yıllık transfer teklifi

TFF 1.Lig'i lider bitirerek Süper Lig 'e yükselen Adana Demirspor, Balotelli ve Assombalonga transferiyle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Süper Lig'İn yeni ekibi bir dünya yıldızının daha peşine düştü.

İtalya gazeteci Nicolo Schira'ya göre, stoper arayışlarını sürdüren Adana Demirspor kariyerinde PSG, Arsenal ve Chelsea gibi takımların bulunduğu Brezilyalı yıldız David Luiz'i transfer etmek istiyor.

Akdeniz ekibi David Luiz'e iki yıllık sözleşme teklifinde bulunurken görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.

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