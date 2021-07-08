TFF 1.Lig'i lider bitirerek Süper Lig 'e yükselen Adana Demirspor, Balotelli ve Assombalonga transferiyle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Süper Lig'İn yeni ekibi bir dünya yıldızının daha peşine düştü.

İtalya gazeteci Nicolo Schira'ya göre, stoper arayışlarını sürdüren Adana Demirspor kariyerinde PSG, Arsenal ve Chelsea gibi takımların bulunduğu Brezilyalı yıldız David Luiz'i transfer etmek istiyor.

Akdeniz ekibi David Luiz'e iki yıllık sözleşme teklifinde bulunurken görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.