Zenit'teki sözleşmesinin sona ermesinin ardından yurt dışında oynamaya karar verdiği belirtilen Artem Dzyuba için en muhtemel adres olarak Türkiye gösteriliyordu. Bu doğrultuda yaz transfer döneminde ismi Başakşehir, Fenerbahçe , Galatasaray ve Konyaspor ile anılan Artem Dzyuba'nın yeni adresi Adana Demirspor oluyor.

Resmî teklif doğrulandı!

Adana Demirspor'un Artem Dzyuba'yı kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Bu iddialara ilişkin Süper Lig ekibinin sportif direktörü Gökhan Göktürk, açıklamalarda bulundu.

Sport24'ten Anastasia Dragomir'e konuşan Göktürk, "Evet, iddialar doğru. Artem Dzyuba için resmî bir teklifte bulunduk" ifadelerini kullandı.

Kazanacağı ücret belli oldu

Dzyuba'nın yaz transfer döneminde 1 milyon Euro'nun altında yıllık ücret önerilerine kapılarını kapattığı belirtiliyordu. Sport-Express, Rus golcünün Adana Demirspor'dan yıllık 1.5 milyon Euro kazanacağını açıkladı.

Rakitsky ile buluşuyor

Adana Demirspor, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası Zenit ile yollarını ayıran Yaroslav Rakitskyi'yi de kadrosuna katmıştı. Ukraynalı oyuncunun ardından eski takım arkadaşı Artem Dzyuba'nın da transfer edilmesi bekleniyor.

İki isim 2019-22 yılları arasında Zenit'te birlikte görev yaparlarken Rus ekibini birçok önemli başarıya taşımışlardı.