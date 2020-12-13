Adana Demirspor'da Ümit Özat depremi yaşanıyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Giresunspor mağlubiyeti sonrası Ümit Özat istifa etti.
Kulüp Başkanı Murat Sancak twitter hesabından istifayı duyurdu. Sancak paylaşımında "Ümit Özat hocamız istifa etmiştir. Yönetim Kurulu adına istifasını kabul ettim. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Ümit Özat bu sezon Adana Demirspor ile TFF 1. Lig'de 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.
44 yaşındaki teknik adam, 2017-2018 yılının ardından ikinci kez Adana Demirspor'un başına geçmişti.