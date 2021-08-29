Adana Demirspor Samet Aybaba ile yolları ayırdı. Yönetim, Teknik Direktör Aybaba ile görüşerek toplantının sonunda kendisini görevden aldıklarını bildirdi.

Mavi lacivertli takımla Süper Lig 'de 3 maça çıkan Aybaba, 2 beraberlik 1 mağlubiyet elde etti.

Resmi açıklama geldi...

Çok değerli Adana Demirspor taraftarları; Aldığımız karar gereği Samet Aybaba hocamız ile yaptığımız görüşmede anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. İki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Samet Aybaba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, başarılar dileriz.