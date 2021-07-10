Süper Lig 'e 26 yıl aradan sonra dönen Adana Demirspor iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Teknik direktör Samet Aybaba ile yola devam edecek Mavi Lacivertliler transfer listesine aldığı dünya yıldızları için bir bir harekete geçiyor. İtalyan golcü Mario Balotelli'ye çarşamba günü 3 yıllık imza attıran, Galatasaray 'dan ayrılan Younes Belhanda'yı renklerine bağlayan Güney ekibinin yeni rotasının David Luiz olduğu öğrenildi.

Bonservis bedeli yok

Hücum hattına yaptığı flaş transferlerin ardından savunmaya da bir dünya yıldızı kazandırmak için çalışmalara başlayan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Balotelli'den sonra David Luiz transferini de bitirmek için girişimlerini sürdürdüğü kaydedildi. Güney ekibinin İngiliz ekibi Arsenal ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Brezilyalı stopere 2 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi. Görüşmelerin sürdüğü, David Luiz'in de Mavi-Lacivertli formayı giyme ihtimalinin yüksek olduğu iddia ediliyor.