Son dakika haberi... TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da İstanbulspor maçı öncesi yapılan rutin corona virüs testlerinde 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelde pozitif vakaya rastlandığı açıklandı. Adana Demirspor'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır."

Adana Demirspor kadrosuna yaşanan corona virüs gelişmeleri sonrası 8 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanması beklenen İstanbulspor - Adana Demirspor mücadelesi ileri bir tarihe ertelendi.