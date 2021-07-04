Son dakika! Adana Demirspor Mario Balotelli ve Bruma ile anlaştı

26 yıl aranın ardından Süper Lig 'e dönen Adana Demirspor transferde büyük oynuyor... Dünyaca ünlü isimlerle temas halinde olan, Younes Belhanda ve Britt Assombalonga'yu kadrosuna katan Mavi Şimşekler, 2 yıldızı kadrosuna katmak için için harekete geçti.

İddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Adana ekibi, dünyaca ünlü İtalyan yıldız Mario Balotelli ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Etkili bir hücum hattı kuran Adana Demirspor'un eski Galatasaraylı Bruma'yı da kadrosuna katmak üzere olduğu öğrenildi.

Balotelli için yeni bir meydan okuma

Dünyaca ünlü İtalyan forvet Mario Balotelli, 2007 yılında Inter'de Avrupa'ya adını duyurdu. 2010'da 29.5 milyon Euro'ya Manchester City'ye, 2013'te 20 milyon Euro'ya Milan, 2014'te ise 20 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olan Mario, devam eden süreçte Nice, Marsilya, Brescia ve Monza'da forma giydi. Avrupa'nın en önde gelen kulüplerinde boy gösteren Balotelli, gittiği devlerde disiplinsiz tavırları nedeniyle beklentilerin uzağında kaldı.

30 yaşındaki forvet, İtalya A Milli Takım formasını ise 36 kez giydi ve 14 gol kaydetti. Organize bir şekilde dünyaca ünlü yıldızın sosyal medya hesaplarına mesaj yağdıran Demirsporlular, çok büyük bir potansiyel olan Balotelli'nin Adana'da yeniden doğacağına inanıyor.

Bruma için 41.9 milyon Euro ödendi

Geride bıraktığımız sezonu Olimpiakos'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi PSV Eindhoven'de bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Samet Aybaba'nın da kadrosunda görmek istediği kaydedildi.

2013'te Galatasaray 'a 13 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Özetle, tecrübeli oyuncu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi.

Orhan Yıldırım / FANATİK ÖZEL



