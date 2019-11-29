SON DAKİKA! Adana Demirspor, Erkan Zengin ile anlaştı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 34 yaşındaki deneyimli futbolcu Erkan Zengin ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Çok değerli Adana Demirspor Taraftarları;

Çıktığımız bu kutsal yolda kadromuzu güçlendirmek adına ikinci devre takıma katılacak olan değerli futbolcu Erkan Zengin ile anlaşma sağlanmıştır.

Camiamıza hayırlı olsun. Emeği geçen dostum Metin Korkmaz’a ayrıca teşekkür ederim. Fatih Karagümrükspor Başkanı Süleyman Hurmaya da anlayışından dolayı teşekkür ederiz.