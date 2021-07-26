Süper Lig 'e geri dönen Adana Demirspor, transferdeki etkin görüntüsünü sürdürüyor. Britt Assombalonga, Younes Belhanda ve Mario Balotelli gibi önemli isimleri kadrosuna katan Adana Demirspor, son olarak Benjamin Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu; kariyerinde Montpellier, Tottenham, PSG ve Schalke 04 gibi önemli takımların formalarını giymiş son olarak oynadığı Schalke ile sözleşmesinin bitmesi sonucunda serbest kalmıştı.

Adana Demirspor'un iki yıllık anlaşma sağladığı Benjamin Stambouli, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da mücadele eden Schalke forması altında toplam 27 maçta görev almış 2 de asist yapmıştı.



