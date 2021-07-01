Son dakika - Adana Demirspor Belhanda transferini resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor bombayı patlattı. Adana Demirspor Galatasaray 'ın geçen sezon devam ederken sözleşmesini fesh ettiği Belhanda ile anlaştı.

Kulüp başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı... İlk yabancı transferimiz gerçekleşti. Değerli oyuncu Younes Belhanda ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Yıllık 3.2 milyon Euro...

Adana Demirspor'un yıldız futbolcuya yıllık 3.2 milyon Euro ödeneceği belirtildi. Belhanda geçen sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta 8 gol atıp, 3 asist yapmıştı.

Orhan Yıldırım