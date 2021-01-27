Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ömer Şişmanoğlu transferine gelen tepkiler üzerine önce anlaşmayı iptal etti, sonra istifa etti. Görevi bıraktığını sosyal medyadan duyuran Sancak, ''Evet çok değerli Adana Demirspor taraftarları... Ben yönetilmem, yönetirim demiştim. Çok sevmeme, saygı duymama rağmen bu görevde kalmam mümkün değil. Kulübü aldığım gibi devredeceğim. Söz verdiğim her yıl yapmam gereken bağışları da yapacağım. Hakkınızı helal edin, ben ediyorum. Allah'a emanet olun.'' ifadelerini kullandı.

Adanalı iş adamlarına seslenen Sancak, ''Yarın Başkanvekili atayacağım. Kongreye götürecek. Buradan Adanalı iş adamlarına sesleniyorum. Adana Demirspor'a sahip çıkın. Yeni yönetim oluşana kadar yetkiyi devredeceğim kişi, yeni yönetim oluşana kadar kararlıkla yönetecektir.'' dedi.











