TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve 26 yıllık Süper Lig hasretine son veren Adana Demirspor, iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başladı, flaş bir isimle anlaşmaya vardı. Ülkemizde Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te oynayan Badou Ndiaye, önümüzdeki sezon Mavi Şimşekler'in başarısı için ter dökecek.

Badou Ndiaye, son olarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ain'de forma giydi.

30 yaşındaki orta saha, Adana Demirspor'la 1 yıllık anlaşma sağladı ve transfer kısa süre içerisinde resmen açıklanacak.

Osmanlıspor'da parladı, Stoke City'ye 16 milyon Euro'ya gitti

2015/2016'da Norveç ekibi Bodo'dan Osmanlıspor'a transfer olan Ndiaye, Başkent ekibinde sergilediği performans sonrası 9 milyon Euro'ya Galatasaray'a katıldı. 2017/2018 sezonunun devre arasında 16 milyon Euro bonservisle Stoke City'ye imza atan tecrübeli orta saha, ardından kiralık olarak Galatasaray'a geri döndü. Galatasaray sonrası Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formaları giyen Ndiaye, geçtiğimiz sezon Al-Ain'de 14 maça çıktı, 2 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.

Okan Çellik / FANATİK ÖZEL







