Adana Demirspor, en son Zenit forması giyen ve yaz transfer döneminde ismi Süper Lig 'den birçok takım ile anılan Rus golcü Artem Dzyuba'yı kadrosuna kattı. Mavi Şimşekler'den yapılan açıklamaya göre tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Dzyuba!"

Rakitsky ile buluştu

Adana Demirspor, Zenit ile yollarını ayıran bir diğer futbolcu Yaroslav Rakitskyi'yi de kadrosuna katmıştı, Dzyuba transferi ile birlikte iki futbolcu yeniden takım arkadaşı oldular. Daha önce iki isim 2019-22 yılları arasında Zenit'te birlikte görev yaparlarken Rus ekibini birçok önemli başarıya taşımışlardı.

Rusya dışında ilk takımı

Kariyerinde daha önce Rusya'dan doşarıya hiç çıkmayan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon 39 maçta 13 gol ve 10 asistlik performans göstermişti.

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