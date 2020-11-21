Son dakika | Acun Ilıcalı Uğur Yılmaz Deniz'i yarışmadan kovdu!
Son dakika haberi... TV8 kanalının beğenilen yarışma programı Masterchef'in yarışmacılarından Uğur Yılmaz Deniz geçmişteki bazı tweet'lerinden ötürü yarışmadan kovuldu. Açıklamayı TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı sosyal medyadan yaptı.
Acun Ilıcalı Uğur Yılmaz Deniz'in Masterchef yarışmasıyla ilişiğinin kesildiğini açıkladı. Yarışmada kalan son 9 kişiden biri olan Uğur Yılmaz Deniz'in geçmişte attığı tweet'ler ortaya çıkmış ve sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Birçok ünlü kişiye ve kadınların fiziksel görünüşlerine hakaretler yağdırdığı ortaya çıkan Uğur'un yarışmayla olan ilişiği gelen tepkilerin ardından kesildi. Açıklamayı Acun Ilıcalı Twitter'dan yaptı.:
Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.
https://twitter.com/acunilicali/status/1330233606032285707