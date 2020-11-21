Acun Ilıcalı Uğur Yılmaz Deniz'in Masterchef yarışmasıyla ilişiğinin kesildiğini açıkladı. Yarışmada kalan son 9 kişiden biri olan Uğur Yılmaz Deniz'in geçmişte attığı tweet'ler ortaya çıkmış ve sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Birçok ünlü kişiye ve kadınların fiziksel görünüşlerine hakaretler yağdırdığı ortaya çıkan Uğur'un yarışmayla olan ilişiği gelen tepkilerin ardından kesildi. Açıklamayı Acun Ilıcalı Twitter'dan yaptı.:

Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.











