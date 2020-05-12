Yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yurt dışında bulunan ve ülkeye dönmek isteyen vatandaşları için harekete geçen Türkiye, bugüne kadar 110 ülkeden sayısız uçuş gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla vatandaşların ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan ikinci tahliye operasyonu sürüyor.

"Survivor 2020" yarışmasının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Ilıcalı ve ekibi ile bölgedeki vatandaşları tahliye edecek THY uçağı, 14 Mayıs'ta İstanbul'a iniş yapacak. Dominik Cumhuriyeti'nden tahliyesi planlanan yaklaşık 250 Türk vatandaşı, KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra Kovid-19 bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.

110 kişiyle karantina süresince İstanbul'daki KYK yurdunda, aynı uçakla dönecek 140 kişi ise Tekirdağ'daki KYK yurdunda misafir edilecek. Corona virüs salgınından önce ‘Survivor’ finalini Kıbrıs’ta yapan Ilıcalı, “Finali yüzde 90 ihtimalle Türkiye’de gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Seyirci açısından hayal ettiğimiz gibi olmayabilir. Şartlara göre en güzelini yapmak istiyoruz” demişti.

Acun Ilıcalı dönmüyor

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı ve Survivor ekibinin Türkiye'ye döneceği iddia edilmişti. Ancak gerçeği ünlü televizyoncu iddiaların doğru olmadığını kendisine ait Twitter hesabından yayınladı. Ilıcalı mesajında, "Türkiye’ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye’ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı." ifadelerini kullandı.







