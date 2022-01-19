Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi resmen satın aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hull City'nin Acun Ilıcalı'nın kurucusu olduğu Acun Medya tarafından satın alındığı ve işlemlerin İngiliz Futbol Ligi tarafından onaylandığı duyuruldu. Kulübün tam kontrolünün ise direkt Acun Medya'ya geçeceği aktarıldı.

Kulübün yeni sahibi Acun Ilıcalı'nın bugün oynanacak Hull City-Blackburn Rovers maçını tribünden takip edeceği de belirtilenler arasında yer aldı.

Hull City'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamalarda Acun Ilıcalı, satın alımla ilgili şu sözleri söyledi:

"Bugün en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Hull City ile güzel bir yolculuğa başlıyoruz. Taraftarlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz çok büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Bu süreçte gösterdikleri dostluk ve samimiyet için Allam ailesine teşekkür ederim. Bu güzel şehrin muhteşem taraftarlarıyla başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."

20 milyon Sterlin

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Hull City'nin yeni sahibi olan Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak için takımın eski sahibi Allam ailesiyle 20 milyon Sterlin'lik bir anlaşma sağladığı iddia ediliyor.

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