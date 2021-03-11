Süper Lig 'de geçtiğimiz sezon Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk ile ilgili son dakika gelişmesi. Ajansspor'da yer alan habere göre; ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ortağı olduğu Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor. Ilıcalı, ismi bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Okan Buruk'a sözlü olarak teklifini iletti. Buruk ve Ilıcalı konuyla ilgili tekrar bir görüşme yapacak.

Küme düşme barajı arasında 11 puanlık fark

Eredivisie'de 31 puanla 11. sırada yer alan Fortuna Sittard'ın küme düşme barajı ile arasında 11 puanlık fark bulunuyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda PSV Eindhoven'a 3-1'lik skorla mağlup olan Fortuna Sittard pazar günü Venlo'ya konuk olacak. Fortuna Sittard, 33 yaşındaki Hollandalı teknik adam Sjors Ultee yönetiminde 16 maçta; 9 galibiyet, 1 beraberlik ile 6 mağlubiyet elde etti ve 1.75 puan ortalamasını tutturdu.

Başakşehir'i şampiyon yaptı

Abdullah Avcı sonrası Başakşehir'in başına geçen Okan Buruk, geçen sezon İstanbul ekibini tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu yaptı. 47 yaşındaki teknik adam, 2019-2020 sezonunda 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 yenilgi ve 69 puan ile turuncu-lacivertli takımı şampiyonluğa taşıdı.

2020/2021 sezonunda Başakşehir'de ligde alınan kötü sonuçların ardından Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı alındı.



