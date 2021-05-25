Nisan ayında Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a veda eden ve İngiltere'den bir kulüp alarak yatırımlarına devam edeceğini duyuran Acun Ilıcalı'dan flaş hamle... "Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum" açıklamasını yapan Ilıcalı, Ada'nın köklü ekiplerinden Hull City'ye kanca attı.

Hull City'yi satın alıyor

Hürriyet'in haberine göre; Ilıcalı, İngiltere 1. Ligi'nde şampiyon olan ve Championship'e yükselen Hull City'yi satın alıyor. İngiliz ekibinin sahibi Ehab Allam ile bir süredir görüşme halinde olan Ilıcalı'nın artık sona geldiği ve Hull City'yi almaya yakın olduğu aktarıldı.

Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a veda ettiğini ve İngiltere'den bir kulüp alacağını açıklamıştı.

Ehab Allam'ın oğlu Acun Ilıcalı'yı takibe aldı

2010'dan beri Mısır asıllı İngiliz Allam ailesinin yönettiği Hull City'de CEO görevini Ehab Allam yapıyor. Ehab Allam'ın oğlunun Instagram'dan Acun Ilıcalı'yı takip etmesi de konuyu alevlendirdi.

2014 yılında gelen FA Cup zaferi

Hull City, Doğu Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. Geçen sezonu 1. Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Hull City, adını Championship'e yazdırdı. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

Kulüp iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.







