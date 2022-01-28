İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yeni sahibi Acun Ilıcalı, teknik direktörlük görevine getirilen Shota Arveladze için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımdaki vizyonu hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Başarı için yaşıyorum. Artık bu yolculuğum başladığına göre aynı başarıyı futbolda da elde etmeye çalışacağım. Vizyonum çok iyi bir takım, başarılı bir takım olmak. Herkesi mutlu edecek şeyleri başarmak için buradayım." ifadelerini kullandı.

Allahyar Sayyadmanesh'i resmen duyurdu

Greçtiğimiz günlerde Regan Slater'ı kadrosuna katan Hull City'de Acun Ilıcalı takımın yeni transferini de duyurdu. Fenerbahçe 'nin futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'i resmen açıklayan Acun Ilıcalı, İranlı forvetin sağlık kontrollerinden geçtiğini belirterek, "Bazı oyuncularla sözleşme imzalayacağız, bunlardan biri Allahyar Sayyagmanesh. Zaetn şu anda sağlık kontrollerinden geçiyor. Onun gerçekten sansasyonel olacağına inanıyorum." sözlerini söyledi.

Ayrıca takımın kaç transfer yapacağına da değinen Ilıcalı, "Shota Arveladze ile konuştum 4 transferin yeterli olacağını söyledi. O ne diyorsa yapmamız gerekiyor, yani bu dönemde 4 transferimiz olacak." dedi.

Shota Arveladze'ye övgü dolu sözler

Takımın yeni teknik direktörü Shota Arveladze hakkında da konuşan Acun Ilıcalı, "Futbolun insanları eğlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Shota Arveladze şimdiye kadar karşılaştığım en cesur teknik direktörlerden biri. Taraftarların çoğunun onun futbol tarzını beğeneceğine inanıyorum." dedi.

Taraftara mesaj

"Tüm taraftarları mutlu etmeye çalışacağım. Günün sonunda taraftara ihtiyacımız var. Bu güzel takıma ve teknik direktörümüze desteğimi vermek için yarın maçta burada olacağım. Bu kulübün böyle olmasını istiyorum. birleşik ve tek bir aile gibi. Umarım çok güçlü bir ekip olacağız."

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