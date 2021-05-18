Beşiktaş, Türkiye Kupası Finali'nde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 2020-2021 sezonunu çifte kupayla tamamladı. Bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan ve kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giydiği Beşiktaş'ta muhteşem bir sezon geçiren Valentin Rosier, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

'Bütün sezon büyük emek verdik ve sezonu çifte kupayla kapattık'

Sezonu çifte kupayla kapatmanın mutluluğu yaşadıklarını belirten Fransız sağ bek, "İnanılmaz bir duygu. Bütün sezon büyük emek verdik ve sezonu çifte kupayla kapattık. Gol de attım, mutluyum. Buraya gelen, gelemeyen herkese teşekkür ederiz. Şimdi kutlama yapacağız.'' diye konuştu.

'Zamanı gelince kulüple görüşeceğiz'

Beşiktaş'taki geleceği ile ilgili sorulan soruya da cevap veren yıldız oyuncu, ''Geleceğimle ilgili konuşmak istemiyorum. Şu an kutlama yapmak istiyorum. Zamanı gelince kulüple görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.







