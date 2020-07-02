İtalya Serie A ekiplerinden Inter, resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Achraf Hakimi'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Inter'in açıklamasına göre Hakimi'nin Real Madrid'den bonservisi alınırken oyuncuyla 30 Haziran 2025'e kadar bir sözleşme imzalandı.

Real Madrid de yaptığı açıklamada, 2006'dan bu yana kulüp bünyesinde yer alan Achraf Hakimi için Inter ile anlaşmaya varıldığını açıkladı ve oyuncuya teşekkürlerini iletti.





Henüz resmen açıklanmasa da Inter'in 21 yaşındaki oyuncunun transferi için Real Madrid'e 40+5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Son iki sezonu Borussia Dortmund'da kiralık olarak geçiren Hakimi, özellikle bu sezon sergilediği performansla büyük dikkat çekmişti. Bundesliga'da 33 maçta 5 gol, 10 asistlik katkı sağlayan sağ bek, Şampiyonlar Ligi'nde de 8 maçta 4 gol atmayı başarmıştı.