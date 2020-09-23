Şampiyon olarak tarihe geçtiği sezonun ardından aynı hedefle yola koyulan Başakşehir geride kalan iki haftadan puansız ayrılınca yönetim düğmeye bastı. Devler Ligi’nde mücadele edecek olan İstanbul ekibi Rafael ve Chadli gibi flaş transferlerden sonra asıl bombayı forvette patlatmaya hazırlanıyor. Hedefteki isim Vincent Aboubakar... Porto’dan ayrılacağına dair uzun süredir haberler çıkan ve yeniden Beşiktaş’a döneceği konuşulan yıldız oyuncu için Turuncu-Lacivertliler devreye girdi. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda Aboubakar’la temasa geçen Başakşehir’in oyuncu ve menaceriyle her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Karagümrük’e kadar...

Transferin gerçekleşmesi için yoğun mesai harcayan Boz Baykuşlar, Aboubakar’ın kulübü Porto’yla da kurduğu temaslarda çok önemli mesafe katetti. Demba Ba’nın yerine mutlaka takımı sırtlayacak bir takviye yapmak isteyen Başakşehir, küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından sessiz sedasız yürttüğü transfer operasyonunu resmiyete dökmeye hazırlanıyor. 3. haftada Karagümrük’le karşılaşacak olan Başakşehir, ilk maçta Hatay’a; sonrasında da Galatasaray’a karşı sahadan yenik ayrılmıştı.

Beşiktaş, Aboubakar’ı bitirmeye çalışıyor ama Başakşehir yarışta önde. Transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Ömer Necati Albayrak