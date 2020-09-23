SON DAKİKA! Aboubakar şoku! Sakatlığı sebebiyle transferden vazgeçildi

Aboubakar'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği, sürpriz bir şekilde Başakşehir'in de devreye girdiği forvet oyuncusu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.

SİVASSPOR İSTEDİ, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇMEDİ

Aboubakar'ı Sivasspor'un da istediği, hatta Porto ve oyuncuyla anlaşıldığı ortaya çıktı. 2 milyon euro yıllık ücret alan Aboubakar için Porto'nun 700 bin euro, Sivasspor'un da 1.3 milyon euro vermesi için el sıkışıldığı belirtildi.

Yiğidolar'ın sağlık kontrolünden geçirmek istediği 28 yaşındaki golcünün bu teklifi kabul etmediği, Portekiz'de sağlık taramasından geçtikten sonra raporların Sivasspor'a gönderme talebinde bulunduğu öğrenildi. Sivasspor'un bu öneriye sıcak bakmadığı, en azından kulüp doktorunun Portekiz'deki sağlık kontrolünde oyuncunun yanında olmasını istemesi üzerine Aboubakar'dan ret yanıtı aldıkları ortaya çıktı.

ABOUBAKAR YERİNE KAYODE

Yaşanan bu durum sonrasında Aboubakar'ın ciddi sakatlığının olduğu, sağlık kontrolünden geçmek istememesi üzerine Sivasspor'un oyuncunun transferinden vazgeçip Kayode'yi kadrosuna kattığı bildirildi.

Hakan Ateşler / fanatik.com.tr