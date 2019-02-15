SON DAKİKA | Aboubakar Kamara Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam oynanacak Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşması öncesinde ev sahibi ekipte Aboubakar Kamara şoku yaşanıyor.

Devre arası transferinde Fulham'dan kiralık olarak kadroya katılan yıldız futbolcu, hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda ayağına darbe almıştı.

Ayağı şişen golcü oyuncu sağlık ekibi tarafından dinlendirilirken, maç öncesi yapılan son kontrollerin ardından teknik ekip tarafından kadrodan çıkarıldı.

Sarı-Kırmızılı kulüpte geçen hafta sakatlanan Bifouma, bu maçta cezalı olan kaleci Farnolle'ün ardından Kamara'nın da yokluğu, zorlu Beşiktaş maçı öncesi teknik heyeti sıkıntıya soktu.

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