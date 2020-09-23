Galatasaray, Damat Tween ile bir sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza töreni sonrasında kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sponsorluk anlaşması dışında transfer ile ilgili de sorduğu soruya da cevap veren Albayrak "Galatasaray Kulübü'nde transfer bitmez. 2 haftalık bir sürecimiz var. Bir limitimiz var onu aşmamaya çalışıyoruz. Sadece Galatasaray'ın değil Türkiye'de kulüplerin yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi bu limitler. Galatasaray'ın transfer yapabilmesi için oyuncu satması gerekiyor. Birçok futbolcumuza teklif geliyor. Biz bu performansla devam ettikçe Ocak ayında Galatasaray'da ne istenmeyen futbolcu kalır, ne de menajerler Galatasaray'ın kapısından ayrılır." ifadelerini kullandı.

"MAÇLAR SEYİRCİLİ OYNANSIN"

Maçların seyircisiz oynanması ile ilgili de konuşan Albayrak "Seyircisiz futbolun ne tadı var, ne tuzu. Sağlık Bakanı'ndan şunu rica ediyorum; %30 olsun, %25 olsun %40 olsun veya localar olsun. En azından seyirci sesi sahaya yansısın. Önümüzdeki haftalarda bu sorunun da çözüleceğini umut ediyorum ve dua ediyorum." şeklinde konuştu.