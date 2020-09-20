Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın ardından ikinci başkan Abdürrahim Albayrak açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak: "Dün geç saatlere kadar Fatih hocam ile bir araya geldik. Kimleri alabiliriz, kimleri satabiliriz diye. Çok ince hesap ediyoruz, çok titiz davranıyoruz, bunu taraftarımız iyi bilmeli." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da trasfer bitmez!

Geçen söylediğim gibi; Galatasaray'da transfer bitmez ama bazı hesaplarımız vardır, bunları taraftarımızın bilmesi lazım. Çok ince hesap ediyoruz, titiz davranıyoruz.