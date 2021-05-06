MENÜ

SON DAKİKA | Abdurrahim Albayrak'tan seçim açıklaması

Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu ve seçimle ilgili flaş bir açıklama yaptı.

06 Mayıs 2021, Perşembe 14:38 Son Güncelleme:
- A +
SON DAKİKA | Abdurrahim Albayrak'tan seçim açıklaması

Galatasaray Kulübü, 29 Mayıs’ta yapılması planlanan başkanlık seçiminin iptal edildiğini dün resmi sitesinden duyurmuştu. Konuyla ilgili olarak Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.


İlgili Haberler
Seçim iptal oldu Galatasaray karıştı!


Albayrak kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.  



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...