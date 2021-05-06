Galatasaray Kulübü, 29 Mayıs’ta yapılması planlanan başkanlık seçiminin iptal edildiğini dün resmi sitesinden duyurmuştu. Konuyla ilgili olarak Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.





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Albayrak kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.







