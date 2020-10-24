Son dakika haberi... Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor'a konuk olan Galatasaray, sahandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 90 dakikanın ardından galibiyeti değerlendiren Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, İstanbul'a huzurla döneceklerini belirtti ve, ''1 haftadır şunu söylüyordum. Biz 5 maçı unuttuk. Biz sezonu Erzurum'da açacağız dedik. Bugün çok şükür galip geldik. Benim akrabalarım, babaannem de Erzurumludur. Erzurum bizim dost şehrimizdir. İstanbul'a huzurla döneceğiz inşallah.'' ifadelerini kullandı.

Falcao'nun haksız bir kırmızı kart gördüğünü vurgulayan Albayrak, hakkında çıkan istifa haberlerine de cevap verdi.

İşte Albayrak'ın yaptığı açıklamalar:

'Falcao'nun kırmızı kartı bence haksız'

''Falcao'nun kırmızı kartı bence haksız bir karar. Falcao güzel bir gol attı, hem onu, hem de bütün takımı tebrik ediyorum.''

'Kaçacak bir karakterde adam değilim ben'

''Benim hakkımda birçok haberler çıkıyor. Bırakacakmışım, istifa edecekmişim. Bunlar asılsız. Galatasaray'ı yarı yolda bırakacak, hele başkanı hasta olan bir kulübün başkanını yolda bırakacak, kaçacak bir karakterde adam değilim ben. Galatasaraylıyım, hem de çok iyi bir Galatasaraylıyım. Çok rica ediyorum, Galatasaraylılar, Galatasaray'a zarar vermesinler.''