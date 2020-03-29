Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın geçtiğimiz hafta corona virüsüne yakalandığı açıklanmıştı. Kısa süre öncesi ise Albayrak ailesi bir kötü haberle daha sarsılmıştı. Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'da corona virüsüne yakalanmıştı.

Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak corona virüsü yendiğini açıkladı. Tedavisinin tamamlandığını ve iyileştiğini sosyal medyadan açıklayan Albayrak, ''Tedavim tamamlandı ve Allah’ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da negatif geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim.'' ifadelerini kullandı.



