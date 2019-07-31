Son dakika | Abdürrahim Albayrak Emre Mor transferini açıkladı

Galatasaray'da Emre Mor transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak Emre Mor ile ilgili açıklama yaptı. Albayrak "Emre Mor için birazdan KAP açıklaması yapacağız." şeklinde konuştu...
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Galatasaray'da Emre Mor transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak Emre Mor ile ilgili açıklama yaptı. Albayrak "Emre Mor için birazdan KAP açıklaması yapacağız." şeklinde konuştu...
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